Kick-Off Bulan Dana Pensiun Indonesia, Taspen-OJK Dorong Literasi Keuangan Masa Tua

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Taspen (Persero) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencanangkan Bulan Dana Pensiun Indonesia pada Minggu (6/9).

Kegiatan kick-off itu digelar di Area Pedestrian FX Sudirman, Jakarta, dengan dihadiri oleh lebih dari 500 peserta.

Direktur Operasional PT Taspen Tribuna Phitera Djaja menilai ajang ini sebagai momentum bersejarah dalam industri keuangan tanah air.

"Untuk pertama kalinya, bulan Dana Pensiun hadir sebagai gerakan kolaboratif untuk meningkatkan literasi, inklusi, dan kepesertaan Dana Pensiun," kata Tribuna di kawasan GBK, Jakarta Pusat.

Mengusung tema "Muda Berkarya, Tua Bahagia", agenda itu hadir untuk mengajak masyarakat mulai merencanakan masa tua sejak usia produktif.

Taspen selaku pengelola asuransi sosial ASN menegaskan komitmennya dalam mendorong kesiapan pensiun bagi para aparatur negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Taspen sebagai perusahaan asuransi sosial bagi ASN berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran di masyarakat.

"Mendorong kesiapan pensiun sejak dini, khusus bagi ASN menuju masa pensiun yang sejahtera," ujar Tribuna.