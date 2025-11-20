Kick Off Liga Desa 2025 Dimulai, 7.810 Desa se-Jawa Tengah Ikut Berpartisipasi

jpnn.com - SEMARANG – Kick off kompetisi sepak bola Liga Desa resmi dilaksanakan di Lapangan Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (20/11).

Dalam acara yang digelar Kementerian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu juga dilaksanakan soft launching Hari Desa Nasional 2026.

Kompetisi yang melibatkan 7.810 desa se-Jawa Tengah itu akan 22 November 2025 hingga 14 Januari 2026, danmemperebutkan hadiah jutaan rupiah.

Kick off Liga Desa dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dan pejabat lainnya.

Menurut Yandri, tujuan utama Liga Desa ialah mempererat silaturahmi demi persatuan Indonesia.

Oleh karena itu, seluruh peserta, perangkat pertandingan, dan penonton harus menjunjung tinggi sportivitas.

Yandri pun memastikan bahwa tahun depan kegiatan ini akan dilakukan secara nasional.

“Tahun depan ada 75.000 desa ikut tim desa. Itu memecahkan rekor dunia, karena belum ada event melibatkan 75 ribu tim,” kata mantan anggota DPR RI itu.