Kick-off Super League 2026/2027 Mundur, PSSI Fokus Agenda Timnas di Piala AFF

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat keputusan berbeda terkait jadwal kompetisi musim baru.

Demi memuluskan langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2026, kick-off Super League musim 2026/2027 diundur hingga September 2026.

Langkah itu bukan tanpa risiko. Liga kasta tertinggi Indonesia itu harus rela mengalah demi ambisi besar Garuda di panggung Asia Tenggara.

Pasalnya, Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus, membuat jadwal kompetisi domestik harus disesuaikan total.

Perubahan juga memutus tradisi beberapa musim terakhir. Sejak format lintas tahun diterapkan, liga biasanya dimulai pada Juli atau Agustus.

Kini, untuk pertama kalinya, sepak bola dipaksa mundur lebih jauh.

Efek domino pun tak terhindarkan. Dengan jadwal baru tersebut, musim liga diprediksi molor hingga Juni 2027, membuat durasi kompetisi membentang hampir sembilan bulan penuh.

“Demi kepentingan Timnas Indonesia, liga baru akan dimulai September 2026,” tegas Erick.