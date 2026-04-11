Kick Off Turnamen Mini Football Forkopimda Depok, 16 Tim Berebut Hadiah Jutaan Rupiah

jpnn.com, DEPOK - Semarak memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok makin terasa dengan digelarnya Turnamen Mini Football Forkopimda Championship 2026.

Sebanyak 16 tim ambil bagian dalam ajang yang berlangsung di Lapangan Dom’s Arena, Kalimulya, Cilodong.

Turnamen ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari jadi Kota Depok yang jatuh pada 27 April.

Digagas oleh sejumlah tokoh masyarakat, seperti Haji Sarmili, H. Yahman Setiawan, H. Doni, Sulistiyo Pribadi, dan Edmond Johan, turnamen ini diharapkan menjadi ajang kebersamaan sekaligus hiburan bagi warga.

Turnamen mini football ini digelar dalam empat hari pertandingan, yakni pada 11, 12, 18, dan 19 April 2026.

Para peserta akan memperebutkan total hadiah pembinaan jutaan rupiah, dengan perincian juara pertama sebesar Rp 7,5 juta, juara kedua Rp 5 juta, juara ketiga Rp 3 juta, dan juara keempat Rp 2 juta, serta trofi kejuaraan.

Pembukaan turnamen pada Sabtu, 11 April 2026 dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Pradi Supriatna, Hasbullah Rahmad, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra Hamzah, Ketua KONI Kota Depok Herry Suprianto, Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Depok Hasan Basri, serta Zainal Abidin.

Turut hadir pula Yan Mulia Abidin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI), bersama Ketua KSMI Kota Depok Sulistyo Pribadi.