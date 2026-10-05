KickFlip Akhirnya Beri Bocoran Lagu-Lagu Terbaru

jpnn.com, KOREA SELATAN - Grup K-pop KickFlip tengah bersiap kembali menyapa penggemar lewat mini album terbaru, KICK OFF THE WALL Pt. 1.

KickFlip beranggotakan Kyehoon, Amaru, Donghwa, Juwang, Minje, Keiju, dan Donghyeon.

Menjelang comeback, grup dari JYP Entertainment itu membagikan video album highlight medley yang memperlihatkan cuplikan lagu-lagu dalam album tersebut.

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Video itu memberikan gambaran mengenai musik yang akan dibawakan ketujuh anggota KickFlip dalam karya terbaru mereka.

Dilansir dari Allkpop, KickFlip menghadirkan sejumlah warna musik, mulai dari dance, EDM, rock hingga trap dalam KICK OFF THE WALL Pt. 1.

Mini album tersebut memiliki dua lagu utama, yakni Puzzle Piece dan Kick Off The Wall.

Salah satu yang menarik perhatian ialah lagu Kick Off The Wall karena KickFlip berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus rapper asal Amerika Serikat, iann dior.

Selain dua lagu utama tersebut, terdapat beberapa lagu lain yang akan melengkapi mini album terbaru KickFlip.