Kideco Raih Penghargaan Dalam Ajang IHCSA 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Kideco Jaya Agung (Kideco), anak usaha PT Indika Energy Tbk meraih penghargaan Indonesia’s Best Legal Prevention Program (Private Enterprises with 11 or more Legal Counsel) untuk sektor industri pertambangan dalam ajang Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2026 (IHCSA 2026).

IHCSA 2026 berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali.

Acara ini diselenggarakan oleh Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) dan Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA).

Baca Juga: PT Kideco Raih Dua Penghargaan Pada Ajang IRCA 2026

Lebih dari 120 perusahaan dan 20 sektor industri mengikuti ajang ini, yang terdiri dari in-house counsel, firma hukum, serta asosiasi in-house counsel di kawasan Asia Pasifik.

Direktur Legal and Corporate Affairs Kideco Arif Kayanto menyampaikan penghargaan ini adalah buah kerja keras seluruh tim Kideco yang konsisten mengantisipasi risiko hukum sejak dini dan menyelaraskan strategi hukum dengan prioritas bisnis perusahaan.

"Ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sistem dan kapabilitas agar fungsi hukum dapat mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan,” ujar Arif.

Baca Juga: 14 Siswa Berprestasi di Kaltim Menerima Beasiswa Kideco Gemilang 2025

Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara dalam sambutannya menekankan bahwa peran in-house counsel kini bergeser dari penjaga gerbang menjadi mitra strategis bisnis.

"Kontribusi terbesar In-House Counsel mungkin bukan membuat bisnis takut terhadap risiko, melainkan membantu bisnis memahami risiko dengan baik sehingga dapat mengambil keputusan dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab,” ujarnya.