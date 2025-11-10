KIK EBA Syariah, Babak Baru Inovasi Pasar Modal Nasional Resmi Tercatat di BEI

jpnn.com, JAKARTA - Perdana di Indonesia, produk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah) yang dikelola oleh PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Produk bernama KIK EBA Syariah BRI-MI Jakarta Lingkar Baratsatu (BJLB1) ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan investasi Syariah di pasar modal nasional dan simbol pengakuan pasar terhadap inovasi berbasis prinsip Syariah.

Acara pencatatan yang digelar di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (10/11) ini menjadi simbol pengakuan pasar terhadap inovasi produk berbasis prinsip syariah yang dikembangkan oleh BRI-MI.

Hadir dalam kesempatan ini perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta para mitra strategis antara lain PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) selaku Originator, Maybank Indonesia sebagai Bank Kustodian, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Penampungan (escrow agent) serta BCA Sekuritas sebagai penata laksana.

Direktur Utama BRI Manajemen Investasi, Tina Meilina, menyampaikan bahwa pencatatan KIK EBA Syariah ini merupakan milestone yang memperkuat posisi BRI-MI sebagai pionir dalam pengembangan investasi syariah yang berintegritas dan berkelanjutan.

“Pencatatan KIK EBA Syariah BRI-MI JLB di bursa hari ini membuktikan bahwa prinsip syariah, transparansi, dan nilai ekonomi bisa berjalan beriringan dalam satu instrumen investasi yang kredibel,” ujar Tina Meilina, Direktur Utama BRI-MI.

Menurut Tina, ini adalah pencapaian dan catatan sejarah bagi BRI-MI yang selama ini konsisten di manajemen investasi.

"Rasanya masih banyak ruang bertumbuh di industri ini tetapi industri ini membutuhkan inovasi-inovasi baru. Kami menjaga komiitmen itu untuk terus memenuhi inovasi baru sesuai harapan investor," sambung Tina.