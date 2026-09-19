menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Kiki Narendra Emosional Hingga Menahan Tangis Saat Syuting Bisikan Desa Gringsing

Kiki Narendra Emosional Hingga Menahan Tangis Saat Syuting Bisikan Desa Gringsing

Kiki Narendra Emosional Hingga Menahan Tangis Saat Syuting Bisikan Desa Gringsing
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiki Narendra dan pemain film Bisikan Desa Gringsing saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Kiki Narendra mengungkap tantangan emosional yang dihadapinya saat menjalani salah satu adegan dalam film Bisikan Desa Gringsing.

Dalam film tersebut, pria kelahiran Banjarmasin, 28 Juni 1979 itu dipercaya memerankan karakter Sukri.

Peran tersebut membuat Kiki Narendra harus menghadapi sejumlah adegan yang cukup menguras emosi, terutama ketika beradu akting dengan Fatmah Nahdi yang memerankan Fatimah.

Baca Juga:

Dia mengaku sempat khawatir tidak mampu mengontrol emosinya ketika menjalani adegan tersebut. Pengalaman itu membuatnya harus benar-benar mempersiapkan diri secara mental sebelum kamera mulai merekam.

“Sudah enggak kontrol banget ya. Aku lumayan khawatir aku tidak bisa mengontrol emosi sendiri,” kata Kiki Narendra saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/9).

Menurutnya, adegan yang dimaksud membutuhkan waktu syuting selama dua hari. Durasi pengerjaan yang cukup panjang membuat adegan terus terbayang di pikirannya selama proses produksi berlangsung.

Baca Juga:

Kiki Narendra mengatakan tantangan bukan hanya muncul ketika kamera menyala. Perasaan yang muncul menjelang adegan justru menjadi salah satu hal yang paling membebaninya selama syuting.

“Begitu selesai scene itu, kami dua hari tuh di scene itu. Bukan aku mengentengkan adegan yang lain, tapi itu selalu jadi beban pikiranku pada saat kami mulai syuting. Sudah enggak sabar, gimana ya rasanya, apa yang keluar,” tuturnya.

Aktor Kiki Narendra mengungkap tantangan emosional yang dihadapinya saat menjalani salah satu adegan dalam film Bisikan Desa Gringsing.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI