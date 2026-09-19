Kiki Narendra Emosional Hingga Menahan Tangis Saat Syuting Bisikan Desa Gringsing

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Kiki Narendra mengungkap tantangan emosional yang dihadapinya saat menjalani salah satu adegan dalam film Bisikan Desa Gringsing.

Dalam film tersebut, pria kelahiran Banjarmasin, 28 Juni 1979 itu dipercaya memerankan karakter Sukri.

Peran tersebut membuat Kiki Narendra harus menghadapi sejumlah adegan yang cukup menguras emosi, terutama ketika beradu akting dengan Fatmah Nahdi yang memerankan Fatimah.

Dia mengaku sempat khawatir tidak mampu mengontrol emosinya ketika menjalani adegan tersebut. Pengalaman itu membuatnya harus benar-benar mempersiapkan diri secara mental sebelum kamera mulai merekam.

“Sudah enggak kontrol banget ya. Aku lumayan khawatir aku tidak bisa mengontrol emosi sendiri,” kata Kiki Narendra saat konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/9).

Menurutnya, adegan yang dimaksud membutuhkan waktu syuting selama dua hari. Durasi pengerjaan yang cukup panjang membuat adegan terus terbayang di pikirannya selama proses produksi berlangsung.

Kiki Narendra mengatakan tantangan bukan hanya muncul ketika kamera menyala. Perasaan yang muncul menjelang adegan justru menjadi salah satu hal yang paling membebaninya selama syuting.

“Begitu selesai scene itu, kami dua hari tuh di scene itu. Bukan aku mengentengkan adegan yang lain, tapi itu selalu jadi beban pikiranku pada saat kami mulai syuting. Sudah enggak sabar, gimana ya rasanya, apa yang keluar,” tuturnya.