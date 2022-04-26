Kiky Saputri: Terima Kasih untuk Setiap Kritik dan Masukan yang Disampaikan

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Kiky Saputri menyampaikan penjelasan terkait video dirinya yang kembali viral di media sosial.

Dalam video tersebut, dia yang tengah berada dalam jet pribadi melontarkan kata 'rakyat jelata'.

"Aku ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai video lama yang belakangan ini kembali beredar dan menimbulkan berbagai tanggapan. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepada teman-teman yang merasa tersinggung dengan ucapan dalam video tersebut. Aku memahami bahwa ada pilihan kata yang mungkin terdengar kurang tepat, terlepas dari maksudku saat itu," ungkap Kiky Saputri melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Pengisi acara Lapor Pak itu memohon maaf apabila perkataan dalam video tersebut menyinggung perasaan masyarakat.

Kiky Saputri mengungkap bahwa video tersebut diambil pada 2023 lalu.

Saat itu, dirinya bersama beberapa pengisi acara diundang untuk menghadiri peresmian Bandara Internasional Kertajati.

Dalam perjalanan tersebut, Kiky Saputri berkesempatan berada dalam satu pesawat bersama Menteri Perhubungan saat itu.

"Sebagai seorang komika yang dikenal dalam bidang roasting, aku memang sering menggunakan candaan, sindiran, dan sarkasme untuk menanggapi berbagai situasi. Begitu pula dengan ucapan dalam video tersebut, termasuk penggunaan istilah 'rakyat jelata', yang sebenarnya aku maksudkan sebagai sindiran terhadap fenomena flexing pada saat itu, dan bukan untuk merendahkan masyarakat," dalihnya.