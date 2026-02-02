menu
Kilang Balongan dan Terminal Terintegrasi Perkuat Keandalan & Layanan Energi di Jabar-Jakarta

Kiprah Pertamina di wilayah Jawa bagian Barat kian optimal dengan adanya berbagai infrastruktur terintegrasi di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, INDRAMAYU - Kiprah PT Pertamina (Persero) di wilayah Jawa bagian Barat kian optimal dengan adanya berbagai infrastruktur terintegrasi di Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Pada wilayah tersebut, terdapat infrastruktur hilir terintegrasi yakni Integrated Terminal Balongan, Kilang Unit VI Balongan, serta operasional kapal Pertamina International Shipping.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan peran fasilitas hilir tersebut saling terhubung dan menopang rantai pasok energi nasional.

Kilang Balongan misalnya, merupakan fasilitas pengolahan minyak mentah menjadi BBM, Avtur dan produk non-BBM seperti prophylene bahan baku petrokimia.

Kilang Balongan memperoleh suplai minyak mentah dari beberapa lapangan Pertamina Hulu Energi di sekitar Indramayu.

Kilang Balongan juga dapat melakukan pengiriman ataupun penerimaan energi melalui jalur laut dengan dukungan kapal Pertamina International Shipping.

Hasil pengolahan kilang Balongan juga digunakan fasilitas terdekat lainnya, yakni Integrated Terminal Balongan dan Polytama Propindo, afiliasi Pertamina di bidang petrokimia.

"Keseluruhan ekosistem infrastruktur energi Pertamina di Balongan berperan strategis untuk memastikan keandalan pasokan energi, khususnya untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Jawa Tengah. Optimalisasi ini menjadi komitmen Pertamina dalam melayani kebutuhan energi masyarakat," jelas Baron dalam keterangannya, Senin (2/2).

Infrastruktur terintegrasi di Indramayu ini memperkuat keandalan dan layanan energi di wilayah Jawa Barat hingga Jakarta

