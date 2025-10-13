Kilang Pertamina Internasional Beberkan Pencapaian Strategisnya
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional (KPI), Taufik Aditiyawarman menegaskan komitmen KPI sebagai Subholding Refining & Petrochemical Pertamina, dalam menjalankan peran strategisnya untuk mendukung transisi energi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.
Hal itu lalu diperkuat dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Menurut Taufik, kondisi ini mengharuskan KPI tak hanya memperkuat kapasitas kilang dan petrokimia, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip dekarbonisasi, bahan bakar terbarukan, dan ekonomi sirkular ke dalam strategi energi nasional.
"KPI memiliki misi yang jelas yaitu memastikan ketahanan energi nasional, sekaligus menjadi pionir menuju bahan bakar berkelanjutan di Asia Tenggara," ujar Taufik dalam forum ASIA-TECH 2025, di Jakarta.
Untuk mewujudkan visi tersebut, KPI telah menorehkan sejumlah pencapaian strategis.
“Pertama, Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih yang memenuhi standar setara Euro 5," ujar Taufik.
Taufik juga menyebut pengembangan Green Refinery dan pengembangan Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF) di Cilacap berbasis minyak jelantah, serta Hydrotreated Vegetables Oil (HVO), bahan bakar diesel berbasis minyak sawit.
Hal ini memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelopor energi hijau di kawasan Asia Tenggara.
