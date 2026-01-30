menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Kilang Pertamina Internasional & PT Garam Teken MoU Bangun Pabrik Garam di Balikpapan

Kilang Pertamina Internasional & PT Garam Teken MoU Bangun Pabrik Garam di Balikpapan

Kilang Pertamina Internasional & PT Garam Teken MoU Bangun Pabrik Garam di Balikpapan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman dan Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menandatangani MoU untuk membangun pabrik pemrosesan garam di Balikpapan, Rabu (28/1), Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus melakukan inovasi.

Melihat potensi pengolahan air laut di Kilang Balikpapan, KPI menjajaki kerja sama produksi garam.

Kali ini, KPI bekerja sama dengan PT Garam untuk membangun pabrik pemrosesan garam di Balikpapan.

Baca Juga:

Penjajakan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dan Direktur Utama PT Garam Abraham Mose pada Rabu (28/1).

MoU ini menjadi langkah strategis dalam mendukung program substitusi impor garam industri sekaligus memperkuat ketahanan pasokan nasional.

Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor garam dengan porsi sekitar 64 persen dari total kebutuhan.

Baca Juga:

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menyebut kerja sama KPI dan PT Garam sebagai tonggak sejarah penting.

Menurut Agung, kolaborasi ini tidak hanya menjalankan agenda hilirisasi pemerintah, tetapi juga menciptakan dua kemandirian sekaligus: energi dan pangan.

Kilang Pertamina Internasional dan PT Garam sepakat bekerja sama untuk membangun pabrik pemrosesan garam di Balikpapan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI