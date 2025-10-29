Kilang Pertamina Internasional Raih Penghargaan Subroto Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Kilang Pertamina Internasional (KPI) meraih penghargaan Subroto Award 2025 di Bidang Keselamatan Migas dan Optimalisasi Gas Suar, pada Jumat (24/10).

Penghargaan itu diraih oleh dua unit operasi KPI, yakni Kilang Plaju dan Kilang Balongan.

Subroto Award merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) dan diberikan kepada BUMN dan sejumah pihak yang telah memajukan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia.

Pjs. Corporate Secretary KPI, Edward Manaor Siahaan mengatakan, penghargaan ini menunjukkan komitmen KPI untuk mengutamakan aspek keselamatan dalam operasional kilang, yang merupakan sektor strategis dan berperan penting dalam ketahanan energi nasional.

Menurutnya, keselamatan dalam sektor minyak dan gas (migas) bukan sekadar kewajiban untuk mematuhi peraturan, melainkan budaya kerja yang terus ditanamkan di seluruh unit operasi KPI.

“Keselamatan kerja dalam operasional kilang merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian KPI. Kami menyadari bekerja di dunia migas termasuk kilang memiliki resiko tinggi. Penghargaan Subroto Award 2025 ini telah menegaskan kalau KPI memiliki komitmen tinggi dalam aspek keselamatan dalam menjaga keberlangsungan bisnis energi nasional,” ujar Edward.

Edward menambahkan, untuk memastikan keselamatan terimplementasi baik di lingkungan perusahaan di semua level, KPI menerapkan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) melalui pendekatan holistik.

Hal ini mencakup faktor psikologis, sosial, dan teknis dalam menjaga keselamatan kerja dan telah menjadi standar operasional utama di seluruh unit kilang.