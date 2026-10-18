Kilang Plaju Jaga Keandalan Produksi dan Mutu Avtur, Dukung Kelancaran Penerbangan

jpnn.com, PLAJU - Keandalan pasokan energi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran transportasi udara yang menghubungkan masyarakat antardaerah.

Salah satu produk energi yang memiliki peran strategis dalam sektor penerbangan adalah Avtur, bahan bakar pesawat udara yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi, termasuk di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Sebagai salah satu objek vital nasional di sektor energi, PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Plaju atau Kilang Plaju terus berkomitmen menjaga keandalan produksi Avtur melalui pengelolaan proses pengolahan yang andal, pengawasan mutu yang ketat, serta penerapan aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan (HSSE) di setiap tahapan operasional.

Sepanjang Januari hingga September 2026, Kilang Plaju mencatat produksi Avtur sebesar 295.263 barel dengan realisasi lifting atau penyaluran mencapai 261.992 barel.

Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi Kilang Plaju dalam mendukung ketersediaan energi bagi kebutuhan transportasi udara.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Plaju Khabibullah Khanafie menyampaikan keandalan pasokan Avtur harus berjalan beriringan dengan jaminan kualitas produk sesuai standar yang berlaku.