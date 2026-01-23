menu
Kilatan Cahaya di Langit Cianjur Diduga Meteor Jatuh

Kilatan Cahaya di Langit Cianjur Diduga Meteor Jatuh

Kilatan Cahaya di Langit Cianjur Diduga Meteor Jatuh
Kilatan cahaya dipotret warga Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat melintas di langit daerah itu. ANTARA/Dokumen Pribadi

jpnn.com, CIANJUR - Warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihebohkan dengan fenomena alam kilatan cahaya di langit.

Warga menduga kilatan itu meteor jatuh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur masih mencari tahu fenomena cahaya di langit wilayah selatan serta meminta informasi dari BMKG guna memastikan kilatan cahaya yang sempat membuat heboh warga.

"Kami juga meminta petugas melakukan pendataan terkait fenomena alam di langit di wilayah selatan tepatnya di Kecamatan Sindangbarang di mana kilatan cahaya terlihat di langit dan jatuh ke Bumi, sehingga menimbulkan suara cukup keras," kata Kepala BPBD Cianjur Iwan Karyadi, Jumat.

Pihaknya belum dapat memastikan kilatan cahaya yang jatuh itu, meteor atau bukan.

Untuk memastikan hal tersebut, pihaknya melakukan kordinasi dengan instansi terkait, termasuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG.

"Kami belum bisa memastikan apakah meteor atau ada fenomena alam lainnya, kami akan telusuri namun informasi sementara warga melihat kilatan cahaya berekor yang jatuh ke Bumi diperkirakan di wilayah selatan Cianjur," katanya.

Warga di wilayah selatan Cianjur dikejutkan dengan kilatan cahaya jatuh pada Kamis (22/1) malam.

Warga Kabupaten Cianjur dihebohkan dengan fenomena alam kilatan cahaya di langit yang diduga meteor jatuh.

