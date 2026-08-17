Kim Ga Eun Jadi Pemain Pertama yang Menang di Kejuaraan Dunia BWF 2026

jpnn.com - NEW DELHI - Tunggal putri ranking ke-12 dunia Kim Ga Eun menjadi pemain pertama dari seluruh sektor yang memastikan lulus ke babak kedua atau 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2026.

Kim mengantongi tiket 32 Besar Kejuaraan Dunia 2026 setelah pada babak pertama di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, Senin (17/8) pagi WIB memukul cewek Mesir Nour Ahmed Youssri.

Pertandingan pertama di lapangan utama stadion itu hanya berlangsung selama 23 menit (statistik BWF).

Kim Ga Eun mengalahkan pemain urutan 128 dunia itu dengan 21-7, 21-15.

Di 32 Besar, Kim Ga Eun akan menghadapi pemenang dari duel Vivien Sandorhazi (Hungaria) vs Milne Schnider (Swiss).

Pada sektor tunggal putri, juara bertahan ialah Akane Yamaguchi (Jepang) yang mengalahkan Chen Yu Fei (China) di final.

Akane ke final tahun lalu setelah menundukkan tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardhani.

Sementara itu, Chen Yu Fei menemui Akane setelah mengalahkan An Se Young (Korea). (bwf/jpnn)