Kim Jong Un Berang, Tuding Amerika & Korsel Ingin Memicu Perang

jpnn.com, PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengecam latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan, dengan menyebutnya sebagai tanda "kehendak mereka memicu perang" yang dapat menghancurkan perdamaian dan keamanan di kawasan, menurut media pemerintah Korut KCNA pada Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Kim sehari saat menginspeksi uji operasi sistem persenjataan kapal perusak multiperan seberat 5.000 ton yang resmi diluncurkan di pelabuhan barat Nampho pada April lalu, sebut KCNA.

Dia juga menyerukan agar arsenal nuklir Korut diperluas dengan cepat karena situasi keamanan buruk yang dihadapi Pyongyang.

Pada Senin, AS dan Korsel memulai latihan Ulchi Freedom Shield selama 11 hari untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman Korut, tetapi separuh jadwal latihan itu ditunda hingga September.

Langkah itu dianggap sebagai bagian dari pendekatan yang lebih lunak terhadap Korut oleh Presiden Korsel yang baru, Lee Jae Myung.

Namun, Kim menyebut latihan gabungan tahunan itu jelas menunjukkan niat AS dan Korsel untuk terus bermusuhan dan konfrontatif terhadap Korut.

Dia menambahkan bahwa kedua negara itu "baru-baru ini merancang hubungan militer dengan melibatkan elemen nuklir."

Usai menyaksikan uji coba sistem persenjataan kapal perusak Choe Hyon, Kim menyatakan puas atas kemajuan Angkatan Laut Korut yang "berteknologi tinggi dan bersenjata nuklir," menurut KCNA.