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Kim Jong Un Berkunjung ke China Lewat Jembatan Baru

Kim Jong Un Berkunjung ke China Lewat Jembatan Baru
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Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. Foto: Reuters/KCNA

jpnn.com - SEOUL - Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un berkunjung ke Kota Dandong China. Kim Jong Un ke China melalui jembatan baru yang menghubungan kedua negara, menurut sumber pemerintah pada Sabtu (24/10).

Kehadiran Kim di Dandong berlangsung sehari sebelum kedua negara itu memperingati partisipasi tentara China dalam Perang Korea Tahun 1950-1953.

“(Kim) tiba di Dandong, Provinsi Liaoning, China, melalui Jembatan Sungai Amnok Baru," kata sang sumber kepada kantor berita Yonhap. Sungai Amnok juga dikenal sebagai Sungai Yalu di China.

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Sumber terpisah dari partai penguasa menyebut Kim kemungkinan akan pulang pada Sabtu, mengingat tidak ada alasan baginya untuk menghabiskan waktu lebih lama di Dandong setelah peresmian jembatan. Terlebih, sebuah acara peringatan besar akan digelar di Korut pada Minggu.

"Durasi kunjungan ke China itu diperkirakan akan sangat pendek," kata sumber.

Jembatan yang menghubungkan Kota Sinuiju di Korut dengan Kota Dandong di China itu dibuka setelah pembukaannya tertunda selama 12 tahun, dan mencerminkan peluang penguatan kerja sama ekonomi antara Pyongyang dan Beijing.

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Jembatan sepanjang 3.026 meter dengan empat lajur tersebut selesai pada 2014 dengan bantuan pendanaan sebesar USD 310 miliar dari China.

Akan tetapi, pembukaannya tertunda bertahun-tahun karena ketidakmampuan, kalau bukan penolakan, pihak Korut untuk menyelesaikan pembangunan jalan penghubung dan fasilitas bea cukai di sisi perbatasan mereka.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berkunjung ke Kota Dandong China, lewat jembatan baru yang menghubungkan Korut dan China.

Sumber ANTARA
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