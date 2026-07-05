Kim Jong Un Pantau Uji Tembak Rudal Jelajah Strategis Korut, Minta Tingkatkan Kesiapan Tempur

jpnn.com - ISTANBUL - Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un mengawasi langsung uji coba rudal jelajah strategis dan sejumlah sistem persenjataan lainnya dari kapal perusak baru berbobot 5.000 ton.

Korean Central News Agency (KCNA) pada Minggu melaporkan bahwa Kim menyaksikan uji coba rudal jelajah, artileri angkatan laut, senjata otomatis, serta sistem peperangan elektronik dari kapal perusak Kang Kon, Jumat (3/7).

Kim juga memerintahkan supaya kapal perang tersebut resmi dioperasikan dalam Angkatan Laut Korea Utara dalam waktu dua bulan.

Korea Utara meluncurkan kapal perusak tersebut pada Juni tahun lalu, sekitar satu bulan setelah kapal tersebut terbalik saat upaya peluncuran perdananya.

Uji coba persenjataan terbaru itu merupakan bagian dari upaya untuk memeriksa dan memastikan kemampuan kapal perusak tersebut dalam mengoperasikan berbagai sistem senjata di medan tempur.

Kim Jong Un juga mendesak peningkatan upaya untuk memperkuat kemampuan penangkalan perang serta kesiapan tempur negaranya.

Militer Korea Selatan, Minggu, menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal jelajah dari kapal perang Korea Utara ke arah Laut Timur pada Jumat.

Seoul dan Washington saat ini masih menganalisis perincian uji coba tersebut, menurut kantor berita Yonhap yang berbasis di Seoul. (antara/jpnn)