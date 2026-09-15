Kim Jong Un Tegaskan Dukungan tak Tergoyahkan kepada Putin & Rakyat Rusia

jpnn.com - SEOUL - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un terus memberikan dukungan penuh kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kim menyatakan dukungan tak tergoyahkan kepada Vladimir Putin dan rakyat Rusia.

Dia bahkan mengungkapkan keyakinan yang teguh terhadap kemenangan Rusia.

"Saya sangat yakin akan kemenangan Rusia dalam perang suci saat ini untuk mempertahankan kepentingan keamanan negara dan keadilan internasional. Saya juga berjanji akan memberikan dukungan tak tergoyahkan kepada Anda dan rakyat Rusia bersaudara," kata Kim dalam Telegram balasan yang dikirimkan kepada Putin, seperti dirilis KCNA, Senin (14/9).

Kim Jong Un mengirimkan Telegram balasan kepada Putin sebagai tanggapan atas ucapan selamat dari presiden Rusia tersebut dalam rangka peringatan ke-78 berdirinya Korea Utara. "Saat ini, kedua negara dan rakyat kita, Korea Utara dan Rusia, sedang memperkuat kepercayaan dan solidaritas di tengah badai sejarah yang ganas," tambah Kim.

Kim mengatakan bahwa Rusia dan Korea Utara bersama-sama memperjuangkan keadilan dan perdamaian sambil terus menulis bab-bab baru dalam sejarah besar aliansi tersebut.

"Tekad saya dan tekad Pemerintah Korea Utara untuk memperluas dan memperdalam secara menyeluruh perjuangan bersama kami dengan Rusia tetap tak tergoyahkan, yang didasarkan pada pemahaman bersama mengenai masa depan cerah bagi hubungan Korea-Rusia; hubungan yang berakar pada tradisi persahabatan, kerukunan tetangga, dan saling membantu, serta aliansi yang kokoh," ujar Kim.

Di akhir Telegram itu, Kim pun mendoakan Putin dan rakyat Rusia untuk meraih kemenangan dan kejayaan dalam perjalanan mereka menuju masa depan. (antara/jpnn)