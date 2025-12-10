Kim Pierre-Louis Mendominasi, Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Kejutkan Filipina

jpnn.com - Timnas Basket Putri 3x3 Indonesia mengemas kemenangan perdana di SEA Games 2025 menghadapi Filipina.

Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (10/12/2025), Srikandi Merah Putih menang dengan skor 21-15.

Pada laga ini, Timnas basket 3x3 putri Indonesia menurunkan Ayu Sriartha, Agustin Gradita Retong, Evelyn Fiyo, dan Kim Pierre-Louis.

Kolaborasi antara pemain muda dan senior membuat Filipina kewalahan kendati mereka menurunkan pemain berpengalaman seperti Mikka Cacho, Reynalyn Ferrer, Jhazmin Joson, dan Kaye Pingol.

Pelatih Timnas Basket 3x3 Indonesia Fandi Andika Ramadhani mengungkapkan bahwa sejak awal menginstruksikan anak asuhannya untuk menguasai paint area.

Strategi tersebut membawa Timnas basket putri 3x3 Indonesia meraih kemenangan perdana.

"Sejauh ini anak-anak menjalankan semua yang sudah kami siapkan untuk menghadapi Filipina."

"Kami punya keuntungan di bawah basket yang sangat kuat," ungkap pria yang akrab disapa Rama itu.