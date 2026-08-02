menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kim Sang Sik Beberkan Masalah Vietnam, Timnas Indonesia Dapat Angin Segar

Kim Sang Sik Beberkan Masalah Vietnam, Timnas Indonesia Dapat Angin Segar

Kim Sang Sik Beberkan Masalah Vietnam, Timnas Indonesia Dapat Angin Segar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Timnas Vietnam (jersei merah) saat menghadapi Singapura pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Foto: Asean United FC.

jpnn.com - Vietnam menghadapi ujian berat menjelang bertandang ke markas Timnas Indonesia pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026.

Hasil imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di Hanoi membuat pelatih Kim Sang Sik langsung mengalihkan fokus untuk membenahi performa timnya sebelum bertandang ke Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026).

Satu poin dari pertandingan tersebut membuat peluang Golden Star Warriors lolos ke fase berikutnya tetap terbuka.

Baca Juga:

Namun, posisi Vietnam kini kurang menguntungkan. Nguyen Quang Hai dan kolega tertahan di peringkat ketiga Grup A dengan koleksi empat poin, tertinggal dua angka dari Indonesia di posisi kedua dan tiga poin dari Singapura yang memuncaki klasemen.

Kondisi itu membuat laga melawan Indonesia menjadi pertandingan yang wajib dimenangkan Vietnam.

Kim Sang Sik Akui Vietnam Belum Maksimal

Kim mengakui permainan anak asuhnya jauh dari harapan. Menurut pelatih asal Korea itu, skema permainan yang telah dipersiapkan tidak berjalan sesuai rencana sehingga Singapura mampu meredam agresivitas timnya.

Baca Juga:

"Pressing yang kami rencanakan tidak berjalan efektif. Singapura mampu mengatasi situasi itu dengan sangat baik," ujar Kim.

Laga Kontra Timnas Indonesia Jadi Penentuan

Dia memastikan tim pelatih akan segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menghadapi Indonesia.

Vietnam menghadapi ujian berat menjelang bertandang ke markas Timnas Indonesia pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI