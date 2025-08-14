Kimberly Ryder Ungkap Alasan Ibundanya Kesal kepada Edward Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder mengungkap penyebab ibundanya, Irvina Ryder melabrak Edward Akbar belum lama ini.

Dia mengatakan sang ibunda kesal lantaran Edward Akbar lupa dengan tanggung jawab terhadap anak.

"Yang sebenarnya dia kesal itu karena tanggung jawab cucu-cucunya akhirnya ke dia (ibu)," kata Kimberly Ryder saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Selasa (12/8).

Baca Juga: Kimberly Ryder Ungkap Hal Terpenting Dari Calon Pasangannya Kelak

Sejak bercerai dari Edward Akbar, Kimberly Ryder terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan anak.

Oleh sebab itu, perempuan berusia 32 tahun tersebut tidak bisa 24 jam merawat anak.

"Mamaku yang pegang anak-anakku," jelas Kimberly Ryder.

Baca Juga: Kegagalan Rumah Tangga Bikin Kimberly Ryder Trauma Sampai Trust Issue

Menurut pemain film Sukma itu, seharusnya Edward Akbar sadar akan tanggung jawab meski telah bercerai.

Akan tetapi, anak-anaknya dibiarkan diasuh oleh ibunda Kimberly Ryder, Irvina Ryder.