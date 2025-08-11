Kimberly Ryder Ungkap Hal Terpenting Dari Calon Pasangannya Kelak

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder mengaku tak terlalu terburu-buru untuk mencari pasangan baru.

Sebagai informasi, Kimberly Ryder telah resmi bercerai dengan Edward Akbar pada 29 November 2024.

Setelah menyandang status janda, Kimberly Ryder terlihat masih sendirian atau jomlo.

Pemain film Mangkujiwo 2 itu ternyata memang cukup santai dalam mencari pendamping hidup baru.

Dia mengaku memilih menyerahkan urusan jodoh kepada Tuhan.

"Nyari banget pengganti baru sih enggak ya, aku sih go with the flow saja. Tergantung yang dikasih Allah ya," ujar Kimberly Ryder di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Ditanyai ingin pasangan barunya berasal dari Indonesia atau bule, dia enggan menjawab secara spesifik.

Kimberly Ryder hanya menyebut bahwa yang terpenting adalah pasangannya kelak menganut agama yang sama dengannya.