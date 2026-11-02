Kimi Antonelli Jadi Juara Formula 1 2026, Termuda Sepanjang Sejarah

jpnn.com - MEXICO CITY - Pembalap Mercedes Kimi Antonelli menjadi juara dunia Formula 1 2026 meski hanya finis ketiga pada GP Meksiko di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Senin (2/11) dini hari WIB.

Balapan di Meksiko itu dimenangi Max Verstappen (Red Bull Racing).

"Kimi Antonelli menjadi juara dunia Formula 1 termuda sepanjang sejarah dengan usia 20 tahun 68 hari saat mendapatkan gelar tersebut," kupasan di halaman F1.

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Dia memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Sebastian Vettel, yang menjadi kampiun ketika berumur 23 tahun 133 hari.

Antonelli juga menjadi pembalap Italia ketiga yang berhasil meraih gelar juara dunia F1. Sebelumnya, prestasi tersebut dicatatkan Giuseppe Farina pada 1950 serta Alberto Ascari pada 1952 dan 1953.

Kimi Antonelli menjadi yang terbaik pada musim 2026 setelah mengoleksi 380 poin di klasemen pembalap.

Jumlah poin tersebut tidak akan bisa terkejar oleh pembalap lainnya meski musim ini masih menyisakan empat seri, yakni di GP Sao Paulo, Las Vegas, Qatar dan Abu Dhabi.

Posisi kedua klasemen tersebut dihuni Max Verstappen dengan 261 poin, disusul Lewis Hamilton (Ferrari) yang mengantongi 251 poin. Hamilton sendiri finis di urutan kedua GP Meksiko 2026. (antara/jpnn)