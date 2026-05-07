Kimpton Naluria Kuala Lumpur Resmi Dibuka, Bawa Warna Baru di Pusat Kota

jpnn.com, JAKARTA - Kimpton Naluria Kuala Lumpur resmi hadir lewat Kimpton Housewarming Party, dengan menghadirkan energi khas brand ini berbalut sentuhan Kuala Lumpur.

General Manager Kimpton Naluria Kuala Lumpur Paul Cunningham menyatakan lebih dari sekadar tempat menginap, hotel ini diposisikan sebagai gerbang untuk menjelajahi berbagai lapisan kota.

Kimpton Naluria Kuala Lumpur menghubungkan tamu dengan lanskap budaya dan kreatifitas yang terus berkembang.

“Kami punya pendekatan khas Kimpton yang menempatkan koneksi manusia dan momen spontan sebagai inti pengalaman menginap,” ujar Paul dalam keterangannya, Rabu (6/5).

Paul menyebut sejak awal, Kimpton selalu berfokus menciptakan ruang yang terhubung erat dengan lingkungannya.

“Di Kimpton Naluria Kuala Lumpur, koneksi tersebut hidup melalui karakter kota ini sendiri,” ujar Paul.

Menurut dia, housewarming ini bukan hanya perkenalan resmi Kimpton Naluria Kuala Lumpur, tetapi juga awal dari cara mengajak tamu merasakan Kuala Lumpur secara berbeda.

“Melalui lapisan cerita, karakter, dan energi yang membentuk kota ini hari ini,” ucap Paul.