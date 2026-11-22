jpnn.com - LAGU daerah tak selalu harus tinggal di tempat asalnya.

Di tangan musisi yang tepat, sebuah melodi tradisional bisa menempuh perjalanan jauh, bertemu dengan warna musik lain, dan menemukan bentuk baru tanpa kehilangan identitas.

Hal itulah yang dilakukan Kinematics, grup jaz (jazz) asal Jepang, ketika menginterpretasikan lagu Sunda klasik Bubuy Bulan.

Grup yang berpersonelkan Hirosato Ito (gitar), Hiroyuki Demiya (bas), dan Hiro Omori (drum) tersebut menghadirkan Bubuy Bulan melalui pendekatan musikal yang berbeda.

Alih-alih sekadar membalut lagu tersebut dengan improvisasi jazz, Kinematics justru mencoba menelusuri karakter dan akar musikal yang terkandung di dalamnya.

Interpretasi itu akhirnya mengantarkan Kinematics meraih juara pertama dalam The Papandayan Jazz Competiton (TPJC) 2025.

Sebuah pencapaian yang menarik, mengingat mereka datang dari Jepang dan memilih untuk menggubah salah satu lagu daerah yang begitu lekat dengan identitas budaya Sunda.

Bagi Hiroyuki Demiya, Bubuy Bulan memiliki karakter yang mengingatkannya pada musik tradisional Jepang, khususnya enka.