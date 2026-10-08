Kinerja 2025 Diakui, Bank Mandiri Taspen Raih Yearly Excellent Performance 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Taspen meraih penghargaan “Yearly Excellent Performance State-Owned Enterprise Subsidiary 2026” berdasarkan Financial Performance Assessment 2025 dari The Asian Post. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kinerja dan pencapaian perusahaan sepanjang 2025.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Indonesia Collaborative Forum 2026 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group di Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis (8/10).

Pengakuan tersebut mencerminkan penilaian terhadap kinerja keuangan Bank Mandiri Taspen sekaligus menjadi momentum bagi perusahaan untuk terus menjaga kualitas pertumbuhan dan memperkuat kontribusinya terhadap perkembangan perusahaan secara berkelanjutan.

Division Head Corporate Secretary & Legal PT Bank Mandiri Taspen, Tulus Parulian Hutabarat, mengatakan penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas upaya seluruh insan Bank Mandiri Taspen dalam menjaga kinerja perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi bagi seluruh insan Bank Mandiri Taspen yang telah berkontribusi dalam menjaga kinerja perusahaan. Bagi kami, penghargaan bukan hanya menjadi bentuk pengakuan atas pencapaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan dan menjaga kinerja secara berkelanjutan,” ujar Tulus.

Menurut Tulus, pencapaian tersebut juga menjadi pengingat bahwa kinerja perusahaan perlu dibangun secara konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, serta kemampuan perusahaan untuk terus beradaptasi terhadap dinamika yang berkembang.

“Kami memandang pencapaian ini sebagai bagian dari perjalanan Bank Mandiri Taspen untuk terus bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Ke depan, kami akan terus memperkuat fondasi perusahaan, meningkatkan kualitas kinerja, dan memberikan kontribusi yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.

Penghargaan Yearly Excellent Performance State-Owned Enterprise Subsidiary 2026 sekaligus menjadi refleksi atas kinerja Bank Mandiri Taspen pada 2025 dan pijakan untuk menghadapi tantangan serta peluang pada tahun-tahun berikutnya.