Kinerja APBN dari Sektor Kepabeanan dan Cukai Tetap Terjaga hingga September 2025
jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2025 tetap terjaga.
Kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel dalam menjaga keseimbangan ekonomi.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan realisasi penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai hingga September 2025 mencapai Rp 221,3 triliun atau 73,4 persen dari target APBN.
Realisasi ini tumbuh sebesar 7,1 persen (yoy) yang didorong penerimaan dari bea keluar dan cukai.
“Secara umum, penerimaan kepabeanan dan cukai mampu tumbuh didorong peningkatan aktivitas impor barang modal dan investasi, serta menjaga produksi cukai hasil tembakau,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (6/11).
Dari segi pengawasan, Budi mengungkapkan hasil penindakan rokok ilegal dan narkotika hingga September 2025 menunjukkan kinerja positif, terutama dalam hal efektivitas.
Hingga September 2025, penindakan rokok ilegal telah mencapai 816 juta batang dan penindakan narkotika mencapai 11,1 ton.
Penindakan rokok ilegal didominasi rokok berjenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) yang tidak dilekati pita cukai (rokok polos), sedangkan penindakan narkotika didominasi sabu dan ganja.
