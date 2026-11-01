Kinerja Astra Makin Solid di Kuartal III 2026, Otomotif & Jasa Keuangan Motor Pertumbuhan

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk (Astra) menunjukkan perbaikan kinerja pada kuartal III 2026, ditopang pertumbuhan bisnis otomotif, jasa keuangan, serta meningkatnya aktivitas pertambangan. Momentum tersebut menjadi modal bagi perseroan untuk menjaga kinerja hingga akhir tahun.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, Astra membukukan pendapatan bersih konsolidasian sebesar Rp243,9 triliun, relatif stabil dibandingkan Rp243,6 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba bersih di luar pos nonberulang (non-recurring items) mencapai Rp24,6 triliun, hanya turun sekitar 1 persen dibandingkan periode Januari–September 2025.

Laba bersih per saham di luar pos nonberulang bahkan meningkat 1 persen menjadi Rp616.

Adapun setelah memperhitungkan pos nonberulang, laba bersih Astra tercatat sebesar Rp21,6 triliun atau turun 12 persen secara tahunan. Pos tersebut terutama berkaitan dengan penurunan nilai dan penyesuaian nilai wajar atas investasi ekuitas.

Presiden Direktur Astra Rudy mengatakan, kinerja perusahaan sepanjang sembilan bulan pertama 2026 tetap menunjukkan ketahanan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha.

"Astra mencatat kinerja yang resilien selama sembilan bulan pertama tahun 2026. Laba bersih Grup, tanpa memperhitungkan non-recurring items, stabil sebesar Rp24,6 triliun (turun 12% jika memperhitungkan non-recurring items). Pertumbuhan pada sebagian besar bisnis Astra diimbangi oleh kondisi yang menantang pada bisnis Solusi Pertambangan dan Alat Berat," ujar Rudy dalam keterangan resmi, Rabu (28/10).

Menurutnya, perbaikan kinerja mulai terlihat pada kuartal III seiring meningkatnya aktivitas kontrak pertambangan, kembali beroperasinya tambang emas Martabe, serta pertumbuhan bisnis otomotif.