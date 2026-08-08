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Kinerja dan Popularitas Purbaya-Teddy Teratas dalam Survei IPO

Kinerja dan Popularitas Purbaya-Teddy Teratas dalam Survei IPO
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Hasil survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) menemukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai dua menteri dengan kinerja terbaik di jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya juga tercatat sebagai figur paling populer di antara para menteri lainnya.

Dalam rilis yang disampaikan pada Sabtu (8/8), Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan bahwa pada kategori menteri berkinerja terbaik, Purbaya menduduki peringkat pertama dengan tingkat penilaian publik 42,8 persen. Purbaya diikuti ketat oleh Teddy Indra Wijaya yang berada di posisi kedua dengan raihan 33,5 persen.

“Persepsi publik terhadap menteri yang dianggap bekerja dengan baik ini linier dengan popularitas. Menteri Purbaya menempati posisi teratas, kemudian Seskab Teddy Indra Wijaya pada posisi kedua,” ujar Dedi dalam konferensi pers di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8).

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Di bawah dua nama teratas tersebut, posisi selanjutnya ditempati oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan 32,0 persen, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan 30,9 persen.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan 26,5 persen, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dengan 25,3 persen.

Sementara itu, menteri dengan perolehan terendah dalam kategori kinerja positif ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hanya meraih 3,0 persen.

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Keunggulan Purbaya dan Teddy juga terlihat jelas dalam aspek popularitas di mata masyarakat. 

Purbaya kembali memuncaki daftar dengan 43,5 persen responden yang mengaku mengenal namanya, disusul oleh Teddy di posisi kedua dengan raihan 41,0 persen.

Survei IPO menemukan Menkeu Purbaya dan Seskab Teddy, dua menteri dengan kinerja terbaik di jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo.

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