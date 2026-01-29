Kinerja Humas BRI Insurance Raih Apresiasi Nasional 2026

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Best Public Relations 2026 in Sustaining Corporate Reputation through Proactive Public Outreach kategori General Insurance dalam ajang IPRA 2026.

Penghargaan tersebut diterima oleh Technical Senior Executive Vice President BRI Insurance, Jimmy Prawiradigja, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja humas BRI Insurance dalam menjaga reputasi perusahaan melalui komunikasi publik yang aktif dan berkelanjutan.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan.

CEO sekaligus Chief Editor IPRA, Muhamad Ihsan, menyampaikan bahwa peran public relations menjadi elemen penting dalam menjembatani organisasi dengan publik.

Menurutnya, tugas humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat.

“Banyak yang kurang menyadari bahwa pengendalian informasi, memelihara citra, menjaga image di depan publik merupakan pekerjaan yang sangat tidak gampang,” kata Ihsan dalam keterangannya.

Sementara itu, Jimmy Prawiradigja menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi BRI Insurance untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan komunikasi perusahaan.