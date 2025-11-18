Kinerja IPC TPK Naik  13,1% Selama Januari-Oktober YoY

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) tumbuh 13,1% pada periode Januari Oktober 2025 dibanding periode yang sama 2024.

Corporate Secretary IPC TPK, Pramestie Wulandary memaparkan pada periode Januari Oktober 2025 kinerja operasi IPC TPK tercatat sebesar 2.947.775 TEUs, lebih tinggi dari periode yang sama pada 2024 sebesar 2.604.740 TEUS.

"Peningkatan layanan terus kami terapkan guna memberikan kepastian bagi para pengguna jasa dengan mengutamakan penerapan Environmental, Social and Governance (ESG)," ujar Pramestie dikutip, Selasa (18/11).

Dia menjelaskan pertumbuhan arus petikemas pada periode Januari Oktober 2025 didominasi oleh peningkatan pengiriman beberapa komoditas unggulan di wilayah Sumatra.

Peningkatan kinerja operasi di Area Panjang sebesar 24,25 persen disebabkan oleh meningkatnya ekspor pada komoditas Refined Glycerine (458,9 persen), kopi (199 persen), karet alam (173,7 persen), udang beku (133,1 persen) hingga pisang segar(123,5 persen).

Dilanjut dengan peningkatan kinerja operasi di Area Palembang sebesar 8,43 persen yang peningkatannya terjadi karena pertumbuhan ekspor beberapa komoditas seperti karet alam (115 persen), kelapa (119 persen) dan produk kayu (139 persen).

Kinerja operasi di Area Teluk Bayur juga kian meningkat dengan pertumbuhan 15,76 persen disebabkan oleh meningkatnya muatan ekspor komoditi gambir lebih dari 100 persen dan kayu manis sebesar 6,25 persen. Peningkatan kinerja operasi IPC TPK juga terjadi karena meningkatnya volume petikemas di Area Tanjung Priok 1 sebesar 11,7 persen, Area Tanjung Priok 2 sebesar 5,6 persen dan Area Pontianak sebesar 7,6 persen.

“Adapun jumlah pelayanan kapal yang sandar di terminal IPC TPK juga mengalami peningkatan 5,7 persen,” ujar Pramestie.