Kinerja IPC TPK Naik 15,1% hingga Akhir Triwulan III 2025

jpnn.com, JAKARTA - Anak usaha Pelindo IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) berhasil menutup Triwulan III tahun 2025 dengan pertumbuhan operasi mencapai 15,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (September 2024).

Corporate Secretary IPC T?? Pramestie Wulandary menyampaikan kinerja operasi mencapai 304.358 TEUs, meningkat dibandingkan September 2024 sebesar 264.262 TEUs hingga akhir September 2025.

Pertumbuhan itu, kata dia, menegaskan arus petikemas yang ditangani IPC TPK terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun.

"Peningkatan signifikan kinerja operasional IPC TPK adalah bukti nyata dari transformasi berkelanjutan dan konsistensi seluruh insan IPC TPK dalam memberikan layanan terbaik. Capaian ini tidak lepas dari kepercayaan para pengguna jasa yang terus memilih dan mempercayakan layanan kami," ujar Pramestie.

IPC TPK membukukan total kinerja operasi 2.621.101 TEUs, naik 13,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2.300.306 TEUs Selama Januari hingga September 2025.

Menurut Pramestie, lonjakan ini terutama didorong oleh pertumbuhan arus petikemas domestik, yang menjadi pilar penting dalam rantai pasok logistik nasional.

Pramestie juga menjelaskan pertumbuhan signifikan terjadi di beberapa area operasi, antara lain peningkatan layanan adhoc dan efisiensi terminal di IPC TPK Tanjung Priok, pertumbuhan volume petikemas dari major shipping line di IPC TPK Pontianak, pengalihan muatan komoditas karet dari Belawan di IPC TPK Palembang dan peningkatan ekspor komoditas rubber, perlite, dan pakan ternak di IPC TPK Teluk Bayur serta meningkatnya komoditi ekspor kopi, karet dan fresh banana, serta import animal feed suplement dan corn gluten meal di IPC TPK Panjang.

Pramestie menyebut momentum positif juga diperkuat oleh kegiatan ekspor baru. Pada September 2025, IPC TPK melayani layanan adhoc internasional dengan tujuan akhir Vietnam.