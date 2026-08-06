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Kinerja Kapolri Dinilai Baik, Progress Indonesia: Tak Heran Presiden Memberi Apresiasi

Kinerja Kapolri Dinilai Baik, Progress Indonesia: Tak Heran Presiden Memberi Apresiasi
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Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (11/11). Ilustrasi/Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Progress Indonesia Taufik Amrullah menilai di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo, Polri menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Hal ini dikatakan Taufik setelah beredarnya isu mengenai pergantian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri lewat Surpres di DPR RI.

Menurut dia, capaian tersebut juga mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

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Taufik menilai Listyo Sigit  membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai elemen masyarakat, serta mengawal penyelesaian berbagai kasus strategis. 

“Tidak heran Presiden mengapresiasi kinerja tersebut," kata Taufik dalam keterangannya, Kamis (6/8).

Taufik menegaskan penyebaran isu pergantian Kapolri ini dapat mengganggu soliditas pemerintahan, dan konsentrasi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya.

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"Karena itu, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya," ujar Taufik.

Taufik menuturkan kewenangan untuk mengangkat maupun mengganti Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak perlu dispekulasikan.

Polri menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

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