Kinerja Keuangan Solid, Askrindo Raih Special Award di BIFA 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) meraih penghargaan Special Award: Profit Growth Excellence for Insurance Company dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2026.

Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian pertumbuhan laba tertinggi di antara perusahaan asuransi dengan aset di atas Rp3 triliun.

Direktur Utama Askrindo, R. Mahelan Prabantarikso, mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga kinerja keuangan melalui penerapan manajemen risiko dan pengelolaan portofolio yang baik.

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Secara konsolidasian, Askrindo membukukan laba setelah pajak sebesar Rp1,69 triliun sepanjang 2025.

“Penghargaan ini adalah hasil dari konsistensi Askrindo dalam menerapkan strategi bisnis yang prudent serta penguatan tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip Governance, Risk & Compliance (GRC),” ujar Mahelan, dalam keterangannya, Rabu (15/10).

Askrindo merupakan anggota holding BUMN asuransi dan penjaminan Indonesia Financial Group (IFG) serta bagian dari Danantara.

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan terus memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan melalui penurunan profil risiko serta peningkatan kesadaran risiko di seluruh lini organisasi.

Sepanjang 2025, Askrindo mencatatkan pendapatan penjaminan entitas induk sebesar Rp3,30 triliun dengan beban penjaminan Rp1,90 triliun.