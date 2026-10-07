Kinerja Keuangan Teruji, JRP Sabet Dua Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perkembangan industri asuransi yang makin dinamis dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan terpercaya, PT Jasaraharja Putera terus memperkuat kapabilitas perusahaan melalui transformasi digital, pengelolaan keuangan yang prudent, serta penguatan tata kelola untuk menjaga keberlanjutan kinerja.

Komitmen tersebut memperoleh apresiasi melalui dua penghargaan, yaitu Top Digital Financial Award dan CFO Award 2026, yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta.

Dalam rangkaian penghargaan tersebut, JRP meraih Peringkat 4 Top Digital Financial Award 2026 Kategori Ekuitas Rp1 Triliun–Rp2 Triliun. Penerimaan penghargaan diwakili oleh Corporate Strategy, Transformation Office & Risk Management Bureau PT Jasaraharja Putera, Fery Afrial Nugraha,

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Top Digital Financial Award 2026 diselenggarakan oleh Media Asuransi yang menyoroti perkembangan layanan keuangan digital dari perspektif pengalaman pengguna. Penilaian dilakukan oleh PT Pinnacle Analytics Indonesia melalui survei pengguna berbasis web atau Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI), dengan mengukur pengalaman digital secara langsung dari pengguna.

Penilaian mencakup lima dimensi utama, yaitu Customer Experience, Customer Trust & Perception, Customer Engagement, Customer Insight & Personalization, serta Customer Inclusion.

Capaian tersebut menjadi apresiasi terhadap komitmen PT Jasaraharja Putera dalam menghadirkan pengalaman layanan digital yang semakin relevan dengan kebutuhan pengguna.

Bagi PT Jasaraharja Putera, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan, membangun kepercayaan, serta menghadirkan layanan yang adaptif dan inklusif.

Pada rangkaian acara yang sama, Direktur Teknik merangkap Direktur Keuangan, Umum dan SDM PT Jasaraharja Putera Suhardiman, meraih penghargaan Chief Financial Officer (CFO) Award 2026 dan penghargaan tersebut diterima langsung oleh Suhardiman.