Kinerja Makin Moncer, BNC Cetak Laba Bersih Rp 294,85 Miliar di Semester I 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) kembali mencatat laba bersih Rp 294,85 miliar pada Semester I 2026.

Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono mengungkapkan angka tersebut meningkat 6,81% secara year-on-year (YoY) dibandingkan Semester I 2025 sebesar Rp276,05 miliar.

Dia menyebut pencapaian ini sekaligus memperpanjang tren profitabilitas BNC yang selama dua tahun terakhir mencerminkan kinerja positif yang didukung oleh fundamental bisnis yang semakin kuat.

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Eri mengatakan bahwa hasil kinerja Semester I 2026 merupakan refleksi dari fokus Perseroan dalam membangun fondasi bisnis yang lebih sehat sebagai bekal memasuki fase pertumbuhan berikutnya.

"Selama lebih dari lima tahun melayani nasabah sebagai salah satu pelopor bank dengan layanan digital. Semester I 2026 menunjukkan bahwa strategi kami untuk mengutamakan kualitas pertumbuhan, efisiensi operasional, serta pengelolaan risiko yang lebih disiplin telah memberikan hasil yang positif," jelas Eri.

Sepanjang Semester I 2026, BNC mencatatkan total aset sebesar Rp17,45 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp12,30 triliun.

Di tengah kondisi likuiditas industri perbankan yang masih relatif ketat, BNC tetap menjaga kondisi likuiditas yang sehat melalui pengelolaan likuiditas yang prudent dan terukur.

Hal ini turut tercermin dari semakin baiknya komposisi dana Perseroan, dengan dana tabungan meningkat menjadi Rp 3,39 triliun atau tumbuh 2,10% YoY dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.