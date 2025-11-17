Kinerja Moncer, Laba Askrindo Melonjak 591,6% hingga September 2025
jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mencatat kinerja impresif sepanjang Triwulan III 2025. Perusahaan berhasil membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp687,4 miliar hingga September 2025.
Angka tersebut melesat 591,6% secara tahunan (yoy), menjadi salah satu capaian pertumbuhan laba paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Kontribusi terbesar pertumbuhan laba berasal dari hasil underwriting yang mencapai Rp838,8 miliar, meningkat 172,1% yoy.
Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran, menjelaskan bahwa capaian positif ini tidak lepas dari penerapan prudential underwriting dan strategi diversifikasi portofolio bisnis yang konsisten.
Premi dari bisnis suretyship dan asuransi umum tercatat sebesar Rp609 miliar atau tumbuh 15% yoy.
“Peningkatan premi suretyship terjadi pada new dan existing business BUMN, serta bisnis asuransi umum yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN,” ujar Fankar.
Menurutnya, stabilitas portofolio dan mitigasi risiko yang kuat menjadi kunci pertumbuhan berkelanjutan perusahaan.
Dari sisi pengelolaan investasi, Direktur Keuangan Askrindo, Leonardo Henry Gavaza, mengungkapkan perusahaan juga mengoptimalkan penempatan aset pada instrumen obligasi. “Hingga September 2025, Askrindo membukukan hasil investasi sebesar Rp571,7 miliar, tumbuh 13% yoy,” jelas Leo.
Askrindo membukukan laba setelah pajak Rp687,4 miliar pada Triwulan III 2025, tumbuh signifikan yoy.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BRILifeInspira Beri Perlindungan Jiwa Jangka Panjang & Kepastian Finansial di Masa Depan
- Allianz Life Syariah Luncurkan Nilai Maqasid Syariah dalam Inovasi Asuransi Modern
- Bhinneka Asuransi Multiguna Tawarkan Kemudahan dan Kepastian Bagi Nasabah
- Perkuat Layanan Klaim, Jasindo Bayar Rp 1,23 Triliun hingga Kuartal III 2025
- FWD Insurance Dukung Perempuan Pendiri Startup Lewat InnovateHer Academy 3.0
- CBDK Berkinerja Luar Biasa Jaga Momentum Pertumbuhan, Kantongi Lonjakan Laba 74% & Aset 142%