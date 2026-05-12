Kinerja Prudential Syariah Tumbuh di Atas Industri

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) membukukan kinerja bisnis yang kuat sepanjang 2025, ditandai oleh pertumbuhan yang melesat di dua indikator utama: total kontribusi bruto mencapai Rp 4,2 triliun (tumbuh 9 persen), kontribusi bisnis baru tumbuh 31 persen menjadi sekitar Rp 1 triliun dan mendominasi pangsa pasar industri sebesar 22 persen.

Pertumbuhan ini mencerminkan kuatnya kepercayaan keluarga Indonesia terhadap Prudential Syariah sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah.

“Pertumbuhan double-digit pada kinerja keuangan sepanjang 2025 mencerminkan kepercayaan keluarga Indonesia kepada Prudential Syariah. Sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah, komitmen kami jelas: terus menghadirkan perlindungan yang relevan, terjangkau dan senantiasa berinovasi dalam meningkatkan layanan yang didukung oleh teknologi AI terdepan,” kata Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin.

Dari sisi pengelolaan, total aset perusahaan tumbuh 20 persen menjadi Rp 8 triliun, ditopang oleh strategi portofolio perusahaan serta mencerminkan pengelolaan bisnis yang disiplin dan pertumbuhan yang terarah.

Pertumbuhan serupa juga terlihat pada total aset investasi yang naik 17 persen menjadi Rp 6 triliun, menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola dana peserta secara optimal.

Kekuatan fondasi keuangan Prudential Syariah turut tercermin dari tingkat solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) yang berada jauh di atas ketentuan regulator — RBC Dana Perusahaan tercatat sebesar 1.496% dan RBC Dana Tabarru' sebesar 209%.

Tingkat solvabilitas ini menjadi indikator kapasitas p erusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta secara amanah dan berkelanjutan.

Berdasarkan survei independen, Prudential Syariah juga menempati posisi No.1 dalam hal Brand Preference dan Kepercayaan Peserta berdasarkan rekomendasi (rNPS).