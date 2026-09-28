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Kinerja Satgas Hilirisasi Berhasil Bikin RI Menguasai 41% Industri Nikel Olahan Dunia

Kinerja Satgas Hilirisasi Berhasil Bikin RI Menguasai 41% Industri Nikel Olahan Dunia
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Kementerian ESDM yang merelaksasi kuota produksi nikel pada 2026 dinilai berpotensi menjadi katalis positif bagi saham-saham tambang nikel nasional. Ilustrasi/Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kebijakan yang konsisten dijalankan pemerintah berhasil mengubah posisi Indonesia dalam industri nikel global.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dinilai berhasil membawa industri nikel menguasai pasar global.

"Indonesia juga telah berubah dari pengekspor bijih menjadi pusat produksi olahan," kata Yusuf saat dihubungi, Senin (28/9/2026). 

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Untuk diketahui, Indonesia menggeser posisi China sebagai produsen nikel olahan terbesar di dunia setelah mencatatkan pertumbuhan pesat dalam 10 tahun terakhir. 

Keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia membuat pangsa pasar produksi nikel olahan nasional melonjak drastis dari hanya satu persen menjadi 41 persen dari total produksi dunia.

Besarnya pangsa produksi tersebut sekaligus memberikan Indonesia modal tawar yang semakin kuat di pasar global. 

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Karena itu, Yusuf menilai langkah Menteri Bahlil dalam menata produksi nikel melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Pengendalian produksi, menurut Yusuf, dapat membantu menjaga harga nikel sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. 

Indonesia menggeser posisi China sebagai produsen nikel olahan terbesar di dunia setelah mencatatkan pertumbuhan pesat dalam 10 tahun terakhir.

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