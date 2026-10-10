Kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan Disorot

jpnn.com, JAKARTA - Penegakan hukum yang dilakoni Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) cenderung timpang. Disatu sisi menegakan aturan, namun disisi lain oknum Satgas PKH malah "mengakali" aturan hukum.

Akibatnya keberadaan Satgas PKH yang bertujuan untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang disalahgunakan atau dikelola tanpa izin, namun tercoreng atas ulah oknum Satgas PKH itu sendiri.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum PT KEL, Haris Azhar yang menyoroti rezim hukumnya Satgas PKH.

Menurut Haris Azhar pihaknya mempertanyakan analisis sistem hukumnya Satgas PKH seperti apa. “Satgas PKH ini rezim hukumnya rezim hukum apa?” ucap Haris Azhar dikonfirmasi wartawan Jumat (9/10) di Jakarta.

Dia mempertanyakan sebaga klien PT KEL, dasar analisis Satgas PKH hingga berujung pada pemasangan plang pada 10 Juli 2026 kemarin dan penghentian operasional PT KEL.

Menurut Haris, PT KEL pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi mineral logam emas yang berlaku hingga 2030 berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua.

Haris Azhar juga mempertanyakan rezim hukum sistem Satgas PKH saat ini.

“Karena ini kan terkait dengan lingkungan hidup, kehutanan dan juga minerba. Tiga Kementerian ini punya Undang-Undang yang menjadi rujukan. Lingkungan Hidup punya UU PPLH, ya kan? Kehutanan juga ada UU Kehutanan. Kementerian ESDM juga ada UU Minerba. Gitu. Dari ketgianya diatur soal pemberian izin. Dan juga tata cara operasionalisasiny. Nah itu yang kedua ada rezim hukumnya. Nah yang ketiga kalau memang ada pelanggaran, harusnya sesuai dengan aturan hukum karena ini negara, negara hukum,” beber Haris Azhar.