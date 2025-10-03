Kinerja Sehat dan Inklusif, PNM Raih The Best SOE 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih penghargaan sebagai The Best State Owned Enterprise (SOE) 2025 dengan predikat “Sangat Baik” dari The Asian Post Research.

Penghargaan ini diumumkan dalam hasil riset bertajuk Rating 160 BUMN Versi The Asian Post 2025 yang mengolah data kinerja keuangan BUMN periode 2023–2024.

PNM dinilai memiliki kinerja sehat serta kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional di tengah tantangan global.

Dalam kajian tersebut, The Asian Post melakukan proses kurasi dan pengelompokan terhadap 160 perusahaan ke dalam tiga klaster, yaitu BUMN, BUMN di bawah Kementerian Keuangan, serta anak perusahaan BUMN. PNM masuk kategori anak perusahaan BUMN dengan performa keuangan yang solid.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyatakan penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera.

“PNM akan terus memberikan modal usaha dan mengelola portofolio bisnis secara baik agar dapat menyalurkan pembiayaan kepada mereka yang unbankable. Di sana banyak perempuan dengan mimpi besar memperbaiki kehidupannya, dan kami ingin memastikan dapat hadir membantu mereka menggapainya,” ujar Arief saat menerima penghargaan di ajang Indonesia Economic Summit 2025 di Shangri-La Hotel, Jakarta.

The Asian Post menilai keberhasilan program PNM sejalan dengan misi Asta Cita pemerintah, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas serta pembangunan desa. Hal ini sekaligus mempertegas peran PNM sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sejak berdiri pada 1999, PNM mengemban tugas sebagai lembaga jasa keuangan nonbank yang tidak hanya menyalurkan modal finansial, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa pendampingan intelektual dan sosial.