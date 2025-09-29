Kinerja Semester I 2025 Moncer, ANTAM: Hilirisasi & Operasional Berkelanjutan Jadi Kunci

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja positif PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) pada semester I 2025, yang mencatatkan pertumbuhan keuangan dan operasional signifikan seiring penguatan program hilirisasi.

Direktur Utama ANTAM Ahmad Ardianto menuturkan pendapatan konsolidasian perseroan hingga Juni 2025 telah mencapai sekitar Rp60 triliun atau mendekati capaian penuh 2024 sebesar Rp70 triliun.

“Laba bersih sampai Juni tercatat Rp1,4 triliun, sementara total aset naik menjadi Rp48 triliun dan ekuitas Rp33,7 triliun. Harapan kami perbaikan fundamental bisnis ini terus berlanjut agar capaian ini benar-benar sustainable,” ujar Ahmad Ardianto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/9).

Ahmad menjelaskan ANTAM menjaga momentum pertumbuhan dengan fokus pada hilirisasi tiga komoditas utama yaitu nikel, emas, dan bauksit.

Untuk nikel, ANTAM membangun industri hilir stainless steel dan baterai kendaraan listrik agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi pusat produksi global.

Perseroan kini mengembangkan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik senilai hampir US$6 miliar di Halmahera Timur dan Karawang bersama CATL, mulai dari tambang nikel, pabrik HPAL, produksi nickel powder hingga baterai cell dan fasilitas daur ulang baterai bekas.

“Ini mimpi besar bangsa kita agar dari pembuatan baterai sampai pembangunan mobil listrik bisa dilakukan di Indonesia bahkan recycling baterainya. Kami ingin membentuk loop tertutup ekosistem mobil listrik nasional,” ujar Ahmad Ardianto.

Untuk emas, ANTAM memperkuat merek Logam Mulia yang menguasai 78 persen pasar emas ritel nasional dengan mengamankan pasokan melalui buyback emas masyarakat, pembelian emas perusahaan tambang lokal, hingga kontrak pasokan emas murni Freeport sejak April 2025.