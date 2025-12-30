Kinerja Terbukti, Pemprov Jateng Raih 40 Penghargaan Selama 2025
jpnn.com - SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus membuktikan kinerjanya untuk masyarakat.
Pemprov Jateng sepanjang 2025 ini menerima 40 penghargaan dari berbagai lembaga selama.
Penghargaan tersebut dari kementerian, lembaga negara, media nasional maupun lokal, MURI, hingga organisasi masyarakat.
Hal itu menjadi bukti bahwa kerja-kerja yang dilakukan Pemprov Jateng mendapatkan apresiasi dari banyak pihak.
Penghargaan itu untuk berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pengendalian inflasi, hingga investasi.
Sektor pelayanan publik bidang kesehatan menjadi salah satu yang paling menonjol. Melalui program Dokter Spesialis Keliling (Speling), Pemprov Jateng dinilai berhasil menghadirkan layanan kesehatan spesialis yang lebih merata, dan mudah diakses hingga ke pelosok desa.
Layanan ini berdampak nyata pada peningkatan kualitas kesehatan, salah satunya angka stunting yang berhasil di bawah angka nasional.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting Jawa Tengah pada 2025 tercatat 17,1 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 19,8 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus membuktikan kinerjanya untuk masyarakat. Sebanyak 40 penghargaan diraih sepanjang 2025.
