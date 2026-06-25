King Koil Sasar Pertumbuhan Sektor Premium Melalui Koleksi Teranyar
jpnn.com, JAKARTA - King Koil Indonesia memperkenalkan koleksi matras eksklusif terbarunya, The All New King Koil Legacy Collection.
President Director PT Duta Abadi Primantara, Anthony Setiawan menyatakan koleksi ini langkah nyata perusahaan dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui kualitas tidur.
Dia meyakini inovasi dalam sistem tidur akan berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup pengguna secara menyeluruh.
“Kami percaya kualitas tidur yang baik akan memberikan dampak positif bagi kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan," kata Anthony di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Melalui koleksi ini, perusahaan menghadirkan memadukan teknologi tinggi, material premium, serta keahlian tangan (craftsmanship) kelas dunia.
Koleksi ini diposisikan untuk menyasar segmen pasar mewah yang mengutamakan detail dan kenyamanan maksimal.
"Bukan hanya menawarkan kenyamanan optimal, tetapi juga memberikan pengalaman tidur yang terbaik dan menjadi standar baru," tuturnya.
Salah satu inovasi utama dalam Legacy Collection yakni kombinasi tiga material eksklusif disatukan dalam satu sistem tidur premium.
Koleksi The All New King Koil Legacy Collection menyasar segmen pasar mewah yang mengutamakan detail dan kenyamanan maksimal.
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