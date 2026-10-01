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King of Ballers Hidupkan Lagi Gairah Streetball, Matt Kiatipis Merapat ke Jakarta

King of Ballers Hidupkan Lagi Gairah Streetball, Matt Kiatipis Merapat ke Jakarta
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Acara konferensi King of Ballers di kawasan Panglima Polim, Jakarta, Kamis (1/10). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Event basket jalanan bertajuk King of Ballers akan menghadirkan Matt Kiatipis (MK) di Jakarta dan Tangerang.

Promotor King of Ballers, Rico Lubis, mengaku sengaja mendatangkan pebasket asal Kanada tersebut untuk kembali menghidupkan gairah basket jalanan (streetball) di Indonesia.

Gairah streetball di Tanah Air sebelumnya juga sempat meningkat setelah kehadiran K Showtime (Kevon Watt) di Jakarta.

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Kompetisi basket jalanan di Indonesia sebelumnya turut diramaikan sejumlah mantan bintang NBA yang datang ke Tanah Air.

“Indonesia pernah mendatangkan Allen Iverson, Dennis Rodman, Philip Champion (Hot Sauce) di masa lalu. Menurut saya, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mendatangkan Matt Kiatipis (MK),” ujar Rico.

“Kehadiran Matt Kiatipis diharapkan memberikan dampak kepada generasi muda, termasuk di luar kota, sampai ke ujung Papua maupun Aceh. Saya ingin membuat basket jalanan di Indonesia kembali bergairah dan memiliki platform.”

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Rangkaian King of Ballers akan dimulai di YPK Court, Panglima Polim, Jumat (2/10).

Acara tersebut akan diramaikan sejumlah pebasket jalanan, seperti 100 Pounds, Miroslav, dan beberapa pemain dari Indonesia.

Pebasket jalanan Matt Kiatipis (MK) dihadirkan King of Ballers untuk membuat gairah streetball di Indonesia kembali bangkit setelah vakum lama

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