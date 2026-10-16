Kini Ada 2 Wakil Menhan, Brigjen TNI Rico Bilang Memang Dibutuhkan

jpnn.com - JAKARTA – Terhitung sejak Kamis 15 Oktober 2026, terdapat dua wakil menteri pertahanan (wamenhan) di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menilai penambahan jabatan wamenhan menjadi dua merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini.

Kepala Biro Humas dan Informasi Pertahanan Kemhan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan urgensi itu datang dari meningkatnya perkembangan dinamika di dunia pertahanan.

"Untuk merespons dinamika lingkungan strategis, kompleksitas tantangan pertahanan modern serta akselerasi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional," kata Rico saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (16/10).

Rico melanjutkan dinamika itu menuntun Kemhan harus membagi fokus pada dua hal, yakni penguatan strategi pertahanan dan penyediaan logistik serta alutsista.

Oleh karena itu, Kemhan memiliki dua jabatan baru, yakni Wamenhan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi yang dijabat Marsekal TNI Yusuf Jauhari.

Satu lagi, yakni Wamenhan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan yang dijabat Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.

Rico melanjutkan pemilihan dua tokoh itu di jabatan tersebut juga dinilai sudah tepat.