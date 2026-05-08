Kini Ada SPKLU Center di Aloha PIK2, Pengguna Mobil Listrik Bisa Isi Daya Sambil Kulineran

PLN Banten menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang.

jpnn.com, TANGERANG - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Center di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang.

Fasilitas pengecas cepat kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dari PLN itu berlokasi di kawasan Aloha PIK2 yang dikenal sebagai destinasi wisata kuliner dan pantai berpasir putih.

Langkah PLN menghadirkan SPKLU di Aloha PIK2 itu merupakan bagian dari penguatan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Banten.

Kehadiran SPKLU Center tersebut bakal memberi pengalaman baru bagi pengguna EV karena mereka bisa mengisi daya kendaraan sambil menikmati suasana pantai, kuliner, dan fasilitas hiburan di kawasan Aloha PIK2.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyatakan SPKLU Center di Aloha PIK2 menjadi SPKLU pertama dengan konsep terpusat milik PLN di Banten.

Fasilitas itu menghadirkan layanan ultra-fast charging untuk mempercepat proses pengisian daya kendaraan listrik.

“Melalui SPKLU Center ini, kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses pengisian daya yang cepat, mudah, dan nyaman seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik,” ujar Adi dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

