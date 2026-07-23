Kini Berbahasa Indonesia, Mantradhara Hadirkan Lagu Yamien

jpnn.com, JAKARTA - Girlband metal, Mantradhara perlahan membuktikan eksistensi di kancah musik Indonesia.

Setelah merilis Abyss tahun lalu, grup beranggotakan mantan member JKT48 yaitu Hasyakyla atau Caca, Zashika Ijes, Gianna Putri, dan Tika Nistia itu kini melepas single kedua yang berjudul Yamien.

Lagu tersebut menjadi karya pertama Mantradhara yang didominasi bahasa Indonesia.

Yamien awalnya adalah lagu yang bukan menceritakan tentang makanan. Namun karena para personel merasa tidak nyaman dengan temanya, akhirnya diputuskan untuk membahas makanan yang disukai: Mie Yamien yang manis-pedas nikmat.

Uniknya, meski judul lagu tersebut adalah Yamien, liriknya multitafsir, bisa tentang percintaan hingga perselingkuhan.

"Konsep awalnya sederhana. Kami bikin semacam theater of mind. Ceritanya ada empat anak perempuan yang masih kelas satu SMA dan semuanya suka mie yamin. Suatu hari mereka mau ke kantin buat beli mie yamin, tapi malah ketemu kakak-kakak kelas yang menyebalkan, yang suka geng-gengan dan nyolot. Berebutan mie yamin deh," ungkap Ijes.

"Tapi setelah dikembangkan, kami merasa lagu ini bisa punya makna lain juga. Bisa ditafsirkan sebagai cerita hubungan antara perempuan dan pasangannya. Ibaratnya mie yamin itu cowok yang manis, dan banyak cewek yang suka," lanjut Gianna Putri.

Lagu Yamien diciptakan oleh Faisal Triant bersama Ijes dan Avedis Mutter.